تعز.. تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مركز لغسيل الكلى

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، انتشار فيروس كورونا في مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة.



وقال مدير مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بتعز، الدكتور فهمي الحناني، إنه تم اكتشاف 5 حالات مصابة بفيروس كورونا من بين المرضى.



وأفاد في بيان مقتضب بإصابة أحد العاملين في المركز بالمرض نفسه.



في السياق أعلن مكتب الصحة بالمحافظة في بلاغ موجز، أنه سيعقد غداً الأحد، مؤتمراً صحفياً لقيادة المكتب في قاعة المختبر المركزي بمستشفى الثورة، للحديث عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.



وتشهد محافظة تعز انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا وسط نقص حاد في المعدات الطبية والأكسجين جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على المحافظة.



وحتى مساء أمس الجمعة، تم تسجيل710 إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز، من بينها 129 حالة وفاة و237 حالة تعافِ وفق بيانات وزارة الصحة.

