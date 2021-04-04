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تعز.. تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مركز لغسيل الكلى

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصحية بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، انتشار فيروس في مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة.
 
وقال مدير مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بتعز، الدكتور فهمي الحناني، إنه تم اكتشاف 5 حالات مصابة بفيروس كورونا من بين المرضى.
 
وأفاد في بيان مقتضب بإصابة أحد العاملين في المركز بالمرض نفسه.
 
في السياق أعلن مكتب الصحة بالمحافظة في بلاغ موجز، أنه سيعقد غداً الأحد، مؤتمراً صحفياً لقيادة المكتب في قاعة المختبر المركزي بمستشفى الثورة، للحديث عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
 
وتشهد محافظة تعز انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا وسط نقص حاد في المعدات الطبية والأكسجين جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على المحافظة.
 
وحتى مساء أمس الجمعة، تم تسجيل710 إصابة بفيروس كورونا في محافظة تعز، من بينها 129 حالة وفاة و237 حالة تعافِ وفق بيانات وزارة الصحة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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