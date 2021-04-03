مناقشة الاستعدادات لبدء النشاط التعليمي بجامعة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ شبوة محمد بن عديو، مع رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، ونوابه، استعدادات انطلاق أعمال وأنشطة الجامعة خلال العام الدراسي القادم 2021 / 2022م.



وشدد بن عديو على تكاتف الجميع من أجل وضع الأسس المتينة لإنطلاق عمل ونشاط الجامعة وتمكينها من القيام بمهامها ودورها في خدمة المحافظة شبوة.

كما اطلع المحافظ على سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع مبنى كلية التربية في عتق، المتضمنة بناء ثلاثة أدوار تضم سبعة عشر قاعة دراسية وتسعة مكاتب إدارية مع الملحقات، بتكلفة 430 ألف دولار، بتمويل من حصة محافظة شبوة من مبيعات النفط، كما اطلع المحافظ بن عديو ومرافقوه، على المبنى الذي سيضم ديوان رئاسة الجامعة، ووجه بن عديو، المختصين بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لسرعة تأهيل وتجهيز وتأثيث المبنى على نفقة السلطة المحلية في شبوة.