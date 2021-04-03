رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة المناضل محمود الداعري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى نصر وعبد السلام ومحمد في وفاة والدهم المناضل محمود بن ناصر الداعري الردفاني.



وأشاد الدكتور بن دغر في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والمواقف البطولية التي جسدها خلال مشوار حياته حيث قاد جبهة ردفان الشرقية أبان الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني، ودفاعه عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر، كما كان له دور هاماً في ملحمة حصار السبعين ونصرة الجمهورية والتخلص من النظام الإمامي الكهنوتي، إيمانًا منه بوحدة اليمن، مشيدًا بدوره النضالي في صفوف المؤتمر الشعبي العام من خلال عضويته في اللجنة الدائمة الرئيسية حتى وفاته.

وعبر الدكتور بن دغر عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفر ة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.