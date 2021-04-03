بدء برنامج تدريبي للمدربين بحملة تحصين كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأ اليوم بعدن برنامج تدريبي للمدربين لتنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كوفيد19، ينظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



المشاركون في البرنامج وهم 24 مشاركا يمثلون مدراء مكاتب الصحة ومنسقي التحصين في محافظات حضرموت الساحل والوادي والمهرة وسقطري وشبوة ومارب والبيضاء.

حيث سيتلقى المتدربين مهارات على مدى يومين حول الدليل التدريبي الخاص بالعاملين الصحيين وطرق تنفيذ حملة التحصين ضد مرض كوفيد19 وفقا ومعايير وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية المتصلة بتخزين اللقاحات ومناولاتها وإدارة نفاياتها والفرق المنفذة وانواعها والفئات المستهدفة ومراحل تنفيذ الحملة بالاضافة الى التسجيل والتواصل المجتمعي والقوائم المقترحة للكوادر الصحية وكبار السن ودفتر مراقبة المنصرف من اللقاحات والمحاقن ونموذج تقارير الأعراض الجانبية.