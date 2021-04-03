توثيق 5157 انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي بأمانة العاصمة العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد تقرير حقوقي أصدره مركز العاصمة الإعلامي اليوم أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت أكثر من 5 الف انتهاك بحق سكان أمانة العاصمة خلال 2020م.



وذكر التقرير الذي حمل عنوان (صنعاء سجن كبير) أن فريق الرصد في المركز وثق 5157 انتهاكاً ارتكبتها المليشيات الانقلابية في عموم مديريات أمانة العاصمة طيلة العام الماضي توزعت بين الاختطافات والاقتحامات الواسعة وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للأراضي والممتلكات والسطو على مواقع أثرية بالاضافة الى الانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة واستهداف الهوية الوطنية.

كما وثق نحو 2385 انتهاكاً وجريمة، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية.

وعن جرائم النهب المنظم اوضح التقرير أنه رصد 42 واقعة نهب ومصادر لمؤسسات أهلية بارزة ومداهمة وإغلاق 33 مقهى ومتنزه سياحي عام بذريعة "الاختلاط"، و144 واقعة نهب ومصادرة لملايين الريالات من العملة الوطنية على تجار وشركات صرافة..بالاضافة الى توثيق 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي، تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة، كما أنها صادرت ممتلكات تتبع 14 من الطائفة البهائية.

كما رصد (23) واقعة حريق في أحياء العاصمة، وتعرض مئات المقطورات التي تقل المشتقات النفطية الى الاحتجاز التعسفي (300) مرة في مداخل العاصمة صنعاء ومدن سيطرة مليشيات الحوثي، بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء.

ووثق التقرير 355 انتهاك بحق التعليم العام والجامعي منها 142 حالة تجنيد لطلبة مدارس في أحياء أمانة العاصمة بالاضافة الى توثيق 900 انتهاك طالت المرأة تنوعت ما بين القتل والإصابة والاعتداءات المختلفة.

فضلا عن توثيق 300 واقعة تجنيد لمهمشين من الفئات الأشد فقراً، و42 واقعة تجنيد لمهاجرين أفارقة من جنسيات صومالية وأثيوبية "أورومو"، سقط العشرات منهم ضحايا بعد إن زجتهم المليشيات الحوثي للقتال في صفوفها.

وأشار مركز العاصمة الإعلامي الى الأحكام القضائية غير القانونية التي اصدرتها المليشيات الانقلابية في أمانة العاصمة خلال العام الماضي مؤكداً في هذا السياق أنه تتبع نحو 268 حكماً غير قانونيا جميعها أحكاما سياسية، وتأتي ضمن الاجراءاءت التعسفية الذي تنتهجها المليشيات بحق السياسسين والصحفيين