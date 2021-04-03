استشهاد طفل وإصابة 5 آخرين بشظايا صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد طفل وأصيب 5 آخرون اليوم، بشظايا صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب.

وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة وان الصاروخ تسبب أيضا بأضرار مادية وألحق أضرارا بالغة في منزلين وباص نقل في الحي المستهدف.

واشار إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.