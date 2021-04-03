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مصرع أكثر من 30 حوثياً بنيران الجيش الوطني في جبهة مريس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي أكثر من 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني شنّوا هجوماً استباقياً على مواقع مليشيا الحوثي شمال وغرب جبهة مريس، أدى الى مصرع 30 حوثياً وجرح آخرين وخسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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