شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أكثر من 30 حوثياً بنيران الجيش الوطني في جبهة مريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي أكثر من 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني شنّوا هجوماً استباقياً على مواقع مليشيا الحوثي شمال وغرب جبهة مريس، أدى الى مصرع 30 حوثياً وجرح آخرين وخسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي.