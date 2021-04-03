مجلس نواب مليشيا الحوثي يسقط عضوية 44 برلمانيا بتهمة تأييد "الشرعية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين ”إسقاط العضوية عن عدد من أعضاء المجلس“ بتهمة تأييد الحكومة الشرعية و“الانسياق في ركب العدوان على بلدهم“ على حد تعبير خبر نشرته وكالة ”سبأ“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت الوكالة إن ”مجلس النواب صوت في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بالأغلبية، على طلب إسقاط العضوية عن عدد من أعضاء المجلس ممن انساقوا في ركب العدوان على بلدهم“.

وجاء تصويت البرلمانيين المواليين للحوثي إثر رسالة بعث بها القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، طالب فيها بالتصويت لإسقاط عضوية 44 برلمانيا.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) قد أصدرت حكمين الأول في مارس العام الماضي 2020، والثاني في فبراير العام الحالي 2021، بإسقاط عضوية 44 عضوا برلمانيا من المناهضين للميليشيات الحوثية.