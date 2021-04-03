ضعي الخل الأبيض في الغسالة وشاهدي النتائج

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يزيد بن سلمان - شبوة - الخل الأبيض هو أحد المكونات المنزلية التي لا تستغني عنها ربة المنزل في المطبخ، ولا يقتصر استخدامه على الطهي ، فهو فعال أيضاً في الاستخدامات المنزلية.

يعتبر الخل الأبيض إضافة رائعة لغسيلك نظراً لاحتوائه على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تفتيح وتنعيم والقضاء على الروائح في الغسيل.

تعرفي في السطور التالية على 8 أسباب تدفعك لاستخدام الخل في الغسيل، كما أوضح موقع “thespruce”.

1- التخلص من رائحة العفن الفطري:

يمكن أن يؤدي ترك المناشف والملابس المبللة في سلة أو في الغسالة إلى نمو العفن الفطري ورائحة العفن، وللحصول على الغسيل برائحة منعشة، املئ الغسالة بالماء الساخن ثم أضيفي كوبين من الخل الأبيض وشغلي دورة غسيل كاملة، ثم دورة كاملة ثانية مع إضافة المنظف.

2- تفتيح وتبييض الملابس:

حمض الأسيتيك الموجود في الخل الأبيض خفيف جدًا، بحيث لا يضر الأقمشة القابلة للغسل، ومع ذلك فهو قوي بما يكفي لإذابة المخلفات التي يتركها الصابون والمنظفات، وسيؤدي إضافة نصف كوب من الخلفي بداية دورة الشطف إلى الحصول على ملابس أكثر إشراقًا ووضوحًا، بالإضافة إلى إنه يساعد على تبييض وتفتيح الملابس المتسخة.

3- تنعيم الأقمشة بشكل طبيعي:

إذا كنتِ لا تفضلين فكرة استخدام منعمات الأقمشة التجارية ذات الرائحة الشديدة، ولكنك تريد ملابس أكثر نعومة، فإن الخل الأبيض يعمل كمنعم طبيعي للأقمشة ولا يترك أي بقايا على الغسيل، فقط كل ما عليكِ هو إضافة نصف كوب من الخل إلى دورة الشطف النهائية.

4- تقليل الوبر وشعر الحيوانات الأليفة:

يساعد إضافة نصف كوب فقط من الخل الأبيض في دورة الشطف على منع الوبر وشعر الحيوانات الأليفة من الالتصاق بالملابس.

5- يحارب رائحة الإبط:

لإزالة رائحة العرق والبقع من الملابس قبل الغسيل، قومي برش الخل مباشرة على القماش على الجزء الداخلي من منطقة الإبط واتركيه لمدة عشر دقائق على الأقل قبل وضع الثوب في الغسالة، وسيساعد الخل على التخلص من بقايا مزيل العرق المتروكة على الملابس ويمنع اصفرار الإبط.

6- الحفاظ على الملابس الداكنة:

سيؤدي إضافة نصف كوب من الخل الأبيض إلى دورة الشطف النهائية إلى إزالة بقايا الصابون والمنظفات التي تجعل الملابس السوداء القابلة للغسل تبدو باهتة.

7- التخلص من روائح الدخان:

إذا كانت رائحة دخان السجائر عالقة في ملابسك، فيمكنك قبل الغسيل إضافة نصف كوب من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل.

8- تنظيف الغسالة:

يمكن أن تتراكم بقايا الصابون والرواسب المعدنية في خراطيم الغسالة، مما يحد من تدفق المياه وأدائها، لذا يجب إزالة بقايا الصابون وتنظيف الخراطيم، عن طريق تشغيل دورة غسيل كاملة والغسالة فارغة باستخدام الماء الساخن وكوبين من الخل الأبيض على الأقل أربع مرات في السنة، بالإضافة إلى أن استخدم الخل للتنظيف بشكل متكرر يساعد في إنعاش الغسالة ومنع رائحة العفن.