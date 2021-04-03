شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تواصل اعمال الصيانة لرفع توليد محطة كهرباء الحسوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصل الفرق الهندسية والفنية في محطة الحسوة اعمال الصيانة الشاملة لرفع القدرة التوليدية للمحطة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

واكد المهندس نوفل مجمل نائب مدير محطة الحسوة تواصل اعمال الصيانة بشكل حثيث لاعادة التوربين الثاني في المحطة للعمل خلال الايام المقبلة، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية للمحطة.

وعلى ذات الصعيد تواصل الطواقم الهندسية والفنية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، اعمال الصيانة الروتينية والوقائية لخطوط 11/33ك.ف صلاح الدين الممتدة من محطة الحسوة التحويلية في مديرية الشعب إلى محطة صلاح الدين التحويلية في مديرية البريقة بمسافة 10 كيلو متر .

وتأتي اعمال الصيانة تنفيذا لتوجيهات مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي بتنفيذ عملية الصيانة ضمن خطة المؤسسة لإدامة محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل 11/33ك.ف، بما يسهم في استقرار الخدمة خلال فصل الصيف.