شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من مؤسسة يافع للتنمية...إستمرار الدورات التدريبية والتطبيق العملي لمزارعي شجرة البُن بمديرية سباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلام المؤسسة/سباح

واصلت مؤسسة يافع للتنمية ومجموعة الزراعيين-يافع الجانب العملي من دوراتها التدريبة الخاصة بمزارعي شجرة البُن بمديرية سباح ، بإشراف كلا من المهندسين صالح السنيدي ، وعبدالسلام السنيدي و عبدالقادر السميطي.

وجرى خلال الدورة النزول الميداني في مزارع شجرة البُن بمديرية سباح، طرح المدربون فيها طرق تقليم وتجديد الأشجار القديمة والمعمرة ، وطرح مفاهيم طريقة التقليم الجائر لأشجار البن متعددة السيقان ، كأول التجارب العملية في الدورة على الحقول الزراعية .

وشرح المدربون مبادئ التقليم الجزئي بشقيه النظري والعملي ، وتشمل تقليم أشجار البن ذات الساق الواحدة ومتعددة السيقان وكذلك في اليوم التالي طرق تقليم التربية لأشجار البُن في مزارع عدد من المتدربين في مديرية سباح بمحافظة أبين.

ويواصل فريق العمل ولجنة التدريب لدورة تقليم أشجار البُن أنشطته في سباح في برنامج لمدة 4 أيام ، بعد الإنتهاء من تدريب مزارعي شجرة البُن في مديريتي رصد وسرار ، لينتقل في نهاية البرنامج لمديرية لبعوس إلى تاريخ 8 من الشهر الجاري.