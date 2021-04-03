تواصل جهود مؤسسة يافع للتنمية في دورات تدريب مزارعي شجرة البُن بسباح*

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يزيد بن سلمان - شبوة -
إعلام المؤسسة- سباح:
واصلت مؤسسة يافع للتنمية وبرعاية وزارة الزراعة و الثروة السمكية دوراتها التدربية الخاصة بتقليم أشجار البُن لمزارعي مديرية سباح محافظة ابين ، بعد الإنتهاء من تدريب مزارعي مديريتي رصد و سرار لمدة ٤ ايام .
وحضر الإفتتاح مدير عام مديرية سباح مرحبًا بحضور المتدربيين المزارعين ، وأشاد بجهود فريق العمل في إعادة إحياء شجرة البُن ممثلة بمدربي الدورة المهندس عبدالسلام السنيدي وصالح السنيدي وعبدالقادر السميطي .
والقى المهندس عبدالسلام كلمة نيابة عن مؤسسة يافع للتنمية ، دعا فيها المتدربين بالإلتزام بالحضور والإنصراف المنضبط ، والمساهمة في إنجاح دورات تقليم أشجار البُن ، والذي يشكل عامل هام لعودة أشجار البُن لسابق عهدها.
وفي الجانب الأخر ، أعطى المهندس صالح السنيدي للمتدربين نبذة مفصلة عن برنامج الدورة، وتوضيح الجانب النظري والعملي في عملية تقليم أشجار البُن، وطرح مفاهيم التقليم والعناية بشجرة البُن.
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