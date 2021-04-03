مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي وقبائل الشولان في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص



اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم بين مليشيا الحوثي الإرهابية وقبائل الشولان في مديرية المتون بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن). وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين المليشيا ومسلحي قبائل الشولان في سوق الاثنين بمديرية المتون بالمحافظة. ولفتت المصادر ان المواجهات جاءت عقب تمكن مسلحي قبائل الشولان من الثأر من قيادي حوثي يدعى "ابوصقر" جرمان الشريف المنتمي لقبائل الاشراف من السلالة انتقاماً لأبنهم الذي قتل على يديه في وقت سابق. وأضافت المصادر المليشيا تساند مسلحي قبائل الاشراف السلالية وتقوم بالهجوم على منازل قبائل الشولان وتدور اشتباكات بين الجانبين سقط على اثرها عدد من الجرحى. ودعت المصادر كافة قبائل الجوف للتداعي ومساندة قبائل الشولان الذين يتعرضون لحملة حوثية ومداهمات المنازل في انتهاك للاعراف والاسلاف القبلية.