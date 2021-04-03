مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص



تواصل الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا تسجيل تقدما ملحوظا باعداد الاصابات المؤكدة في مختلف المناطق اليمنية المحررة. وأكدت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة أن مستجدات الساعات الاخيرة سجلت (89) حالة إصابة مؤكدة جديدة من المحافظات التالية: (37 في حضرموت، 35 في تعز، 8 حالات في كل من عدن والمهرة، وحالة وحيدة في البيضاء. فيما سجلت ( 267) حالة اشتباة توزعت بواقع (88 في حضرموت، 65 في تعز، 32 في لحج، 23 في الضالع، 22 في شبوة، 19 في عدن، 7 في ابين، 6 في البيضاء، و5 في المهرة). وذكرت اللجنة انها سجلت (10) حالات وفاة، (4) حالات في كل من حضرموت وتعز، وحالتان في المهرة، بينما سجلت (9) حالات شفاء، (5) منها في شبوة، و (4) في حضرموت. وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (4620)، منها (916) وفاة، و(1691) تعاف.