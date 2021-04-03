قوات الجيش تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بجبهة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص



كسرت القوات الحكومية، السبت 3 أبريل / نيسان 2021م هجوما، شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، شرق بئر المرازيق بمحافظة الجوف، (شمالي شرق اليمن). وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش والمساندين لها من رجال القبائل أفشلوا هجوما لمليشيا الحوثي بجبهة الدحيضه شرق "بئر المرازيق" تكبدت المليشيات خلاله خسائر فادحة في الارواح والعتاد. وأضافت المصادر ان مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في محيط معسكر "الخنجر" الاستراتيجي، القريب من منطقة اليتمة، مركز مديرية خب الشعف، شمالي المحافظة، وكبرى مديرياتها الصحراوية. وبحسب المصادر، فإن المواجهات اندلعت عقب محاولات تسلل فاشلة لعناصر المليشيا الحوثية تمكنت القوات الحكومية من التصدي لها وإجبارها على التراجع. وتبادلت القوات الحكومية القصف المدفعي والصاروخي مع مليشيا الحوثي في جبهة "الظهرة"، بمديرية برط العنان. ولفتت المصادر ان المواجهات تزامنت مع سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من المحور الشمالي، كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.