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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروج التيار الكهربائي في عدن عن الخدمة بشكل كلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021
الخليج 365 ـ خاص
تسبب خلل فني في محطتي شاهيناز وجحيف في مديريتي خور مكسر والتواهي، من خروج التيار الكهربائي عن معظم انحاء مدينة عدن في وقت متأخر من مساء الجمعة 2 ابريل / نيسان 2021م. وقال مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة عدن ان مفتاح محطتي شاهيناز- حجيف انفجر ما أدى إلى خروج التيار الكهربائي عن الخدمة في مختلف ارجاء مدينة عدن لكن المصدر قال ان مهندسي مؤسسة الكهرباء بدءوا عمليات لإصلاح الخلل وإعادة تشغيل التيار. وخلال الأسابيع الماضية عادت أزمة التيار الكهربائي إلى الواجهة مجددا مع تصاعد عدد ساعات انقطاع الكهرباء على إثر بدء نفاذ الوقود لكن اعطالا فنية تسببت في خروج التيار عدة مرات عن الخدمة، لاسيما في محطة الحسوة التي تعد كبرى محطات توليد الكهرباء في المدينة الجنوبية. ويعمل التيار الكهربائي في مدينة بواقع 3 ساعات تشغيل مقابل 4 ساعات انقطاع بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان وموسم الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير في المدينة الساحلية الحارة. والاسبوع الماضي اعلنت المملكة العربية السعودية عن منحة مشتقات نفطية جديدة بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية المحررة.