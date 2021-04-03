خروج التيار الكهربائي في عدن عن الخدمة بشكل كلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص



تسبب خلل فني في محطتي شاهيناز وجحيف في مديريتي خور مكسر والتواهي، من خروج التيار الكهربائي عن معظم انحاء مدينة عدن في وقت متأخر من مساء الجمعة 2 ابريل / نيسان 2021م. وقال مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة عدن ان مفتاح محطتي شاهيناز- حجيف انفجر ما أدى إلى خروج التيار الكهربائي عن الخدمة في مختلف ارجاء مدينة عدن لكن المصدر قال ان مهندسي مؤسسة الكهرباء بدءوا عمليات لإصلاح الخلل وإعادة تشغيل التيار. وخلال الأسابيع الماضية عادت أزمة التيار الكهربائي إلى الواجهة مجددا مع تصاعد عدد ساعات انقطاع الكهرباء على إثر بدء نفاذ الوقود لكن اعطالا فنية تسببت في خروج التيار عدة مرات عن الخدمة، لاسيما في محطة الحسوة التي تعد كبرى محطات توليد الكهرباء في المدينة الجنوبية. ويعمل التيار الكهربائي في مدينة بواقع 3 ساعات تشغيل مقابل 4 ساعات انقطاع بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان وموسم الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير في المدينة الساحلية الحارة. والاسبوع الماضي اعلنت المملكة العربية السعودية عن منحة مشتقات نفطية جديدة بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية المحررة.