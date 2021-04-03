أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص



واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، انخفاضها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. و فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 49946 ريالًا 58.76$ الذهب عيار 22 45781ريالًا 53.86$ الذهب عيار 21 43707ريالات 51.42$ الذهب عيار 18 37459 ريالاً 44.07$ وقية الذهب 1535209ريالاً 1827.63$