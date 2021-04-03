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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، انخفاضها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. و فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة                     ريال يمني                دولار أمريكي  الذهب عيار 24         49946 ريالًا             58.76$ الذهب عيار 22         45781ريالًا              53.86$ الذهب عيار 21          43707ريالات           51.42$ الذهب عيار 18           37459 ريالاً            44.07$ وقية الذهب                1535209ريالاً       1827.63$

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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