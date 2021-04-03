شكرا لبحثكم عن خبر وفاة رئيسة جمعية الفجر الجديد للطفل المعاق ذهنيا عقيلة الكاتب فاروق ناصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت الجمعة التربوية القديرة صباح مدهش ، رئيسة جمعية الفجر الجديد للطفل المعاق ذهنيا وعقيلة الكاتب السياسي المعروف فاروق ناصر علي ووالدة الزميل فراس يافعي.

وعن التربوية صباح مدهش روى الكاتب نعمان الحكيم على حائط صفحته بالفيسبوك عن زيارته لمقر نشاط الراحلة رحمها الله وطيب ثراها كتب :

ظهر الاثنين زرتها بلا موعد وكانت شعلة نشاط كما كانت في شبابها هي هي ماشاء الله تبارك الله كتلة نشاط بحنان فياض ينتزع منك الاعجاب وتكاد دموعك تتساقط لرؤية المشاهد في غرف الدراسة والساحة الصغيرة

..ضمن ساحة مدرسة الصديق الشهيرة..انها جمعية الفجر الجديد للطفل المعاق ذهنيا.

طفنا بانحاء الجمعية لنرى اطفالا من الجنسين من ذوي الاعاقة الذهنية يمارسون انشطة هي برامج تعليم وعلاج ناجع لهم..فسبحان الله ان يسخر لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات ملائكة رحمة بكل ما تعنيه الكلمات..

المقر نظيف مرتب وبزينة من اعمال الاطفال والمدرسات وطاقم الادارة..شيئ يبعث على الاعجاب والثناء..

15 مدرسة بمافيهم طاقم الادارة و70 طفلا .. والمدرسات كلهم خلية نحل بأجر زهيد وهمة عالية ودعم بعض المنظمات..

كما نأمل من رئيس الحكومة ووزارة التربية النظر لاحباب الله خاصة الاخ الوزير الجديد د. طارق العكبري لان الجمعية لاتلقى اي دعم او اسناد..وهو املنا ان تتم زيارة الوزير لموقع الجمعية

ان شاء الله..قريبا.

نحن ان تحدثنا بتوضيح اكثر عن بداية المنشور فانها الهامة التربوية الاستاذة صباح مدهش هي القمر المنير في عطائها

ونشاطهاطيلة سنين العمر حتى الاحالة الى المعاش براتب زهيد هو 70 الف ريال".