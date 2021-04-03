شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على إحصائيات كورونا في اليمن يوم الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إحصائيات كورونا الجمعة، عن تسجيل، 10وفيات، و98إصابة مؤكدة، و267حالة اشتباه في المحافظات المحررة، حسب تقرير ادارة مكافحة الامراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان.

وسجلت المحافظات المحررة اليوم الجمعة (10) حالات وفاة توزعت على النحو التالي :-

(4) #حضرموت

(4) #تعز

(2) #المهرة

وحسب تقرير الجمعة تم تسجيل (89) حالة إصابة مؤكدة جديدة من المحافظات التالية :-

(37) #حضرموت

(35) # تعز

(8) # عدن

(8) #المهرة

(1) # البيضاء

وافاد التقرير بتسجيل ( 267) حالة اشتباة من المرافق الصحية في المحافظات التالية :-

(88) # حضرموت

(65) #تعز

(32) #لحج

(23) #الضالع

(22 ) #شبوة

(19) #عدن

(7) # ابين

(6) #البيضاء

(5) # المهرة

وتضمن تقرير اليوم تسجيل (9) حالات شفاء، منها 5في شبوة، و4في حضرموت.

إلى ذلك وحسب التقرير تم إجراء ( 2863 ) فحص اليوم الجمعة.

وحسب التقرير يصبح إجمالي الحالات المؤكدة، حتى اليوم الجمعة، (4620) منها (916) وفاة و(1691) تعافي.