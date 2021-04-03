شكرا لبحثكم عن خبر بدء إعادة تأهيل مصنع الأكسجين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت الجمعة في مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، إجراءات إعادة تأهيل مصنع الأكسجين؛ لاستعادة دوره في تزويد أقسام الإنعاش ومراكز العزل الصحي بالمستشفى.

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، ورئيس اللجنة الصحية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور سالم الشبحي: إن إعادة تأهيل عمل مصنع الأكسجين، جاء بعد مطالبات عديدة ومناشدات لمنظمة الصحة العالمية التي تعهدت بدعم المصنع لاستعادة نشاطه.

وأكد الدكتور الشبحي أن العمل في إعادة تأهيل مصنع الأكسجين بدأ امس، وسيعود إلى طاقته الإنتاجية بشكل سريع في القريب العاجل؛ بما يساعد ذلك المرضى المحتاجين للأكسجين في أقسام الإنعاش والمحاجر الصحية.

وأثنى الدكتور الشبحي على استجابة منظمة الصحة العالمية في إصلاح المصنع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان.