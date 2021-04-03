شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق للسديس على ترديد عبارات تؤيد ”داعش” بالحرم المكي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، على ترديد أحد الأشخاص عبارات مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي بالحرم المكي.

ورفض السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، "ما حدث في المسجد الحرام من ترديد الشعارات العنصرية ورفع الهتافات".

وقال السديس إن "استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته... فلا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد".

وأمس الخميس، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لشخص من داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، وهو يردد شعارات خاصة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويبين مقطع الفيديو المتداول قيام رجال الأمن بالقبض على الرجل بطريقة لا تمثل خطرا على المصلين.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة مكة اعتقال الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو بعد أن أثار ضجة على الشبكات الاجتماعية