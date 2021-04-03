عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. مصرع 7 قناصة حوثيين بجبهات الساحل الغربي

السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365

لقي 7 قناصة حوثيين مصرعهم على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للجيش اليمني بجبهات الساحل الغربي اليمني، خلال الأربعة الأيام الماضية.



وأفاد مصدر عسكري بالقوات المشتركة، الجمعة، أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران زرعت دفعة قناصة جديدة بين المزارع الواقعة على خط زبيد لاستهداف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وذلك بعد تساقط دفعات سابقة.

كما أكد أن وحدة مكافحة القناصة حيدت 7 من قناصة الميليشيات بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم أثناء استهدافهم قرى ومزارع المواطنين ومحاولاتهم استهداف مواقع الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة الجبلية.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مشاهد تظهر لحظة التخلص من قناصة الميليشيات الحوثية.