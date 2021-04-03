وفاة الزميل "عبد القوي العزاني" متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت شبكة يمن شباب الإعلامية، اليوم الجمعة، نائب مدير الأخبار الزميل عبدالقوي العزاني، الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال بيان لقناة "يمن شباب": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعي شبكة يمن شباب الإعلامية وفاة الزميل العزيز عبدالقوي العزاني نائب مدير الأخبار الذي وافته المنية اليوم الجمعة في أحد مشافي مدينة تعز، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا".



وأضاف: "ونحن إذ نودع واحداً من أبرز وأهم كوادر شبكة يمن شباب فإننا نعزي عائلته ونعزي أنفسنا وكل زملائنا في هذه الخسارة ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد، ولعائلته وزملائه الصبر والسلوان، وأن يجبرنا في مصابنا".



وكان الفقيد قد أصيب بالفيروس قبل أيام وأدخل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.



وتشهد محافظة تعز، انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا المستجد، وسط نقص حاد في الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على المحافظة.