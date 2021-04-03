جامعة إب تحرم عشرات الطلاب من دخول الامتحانات

المنامة - ياسر ابراهيم - حرمت جامعة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، عشرات الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري.



وقالت مصادر طلابية في كلية الآداب، إن عمادة الكلية منعت، الخميس، العشرات من الطلاب والطالبات من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع رسوم البطاقة الجامعية.



وتشترط الجامعة تجديد البطاقة الجامعية قبل الدخول إلى الامتحانات، برسوم جديدة رفعتها مؤخراً بتوجيهات حوثية إلى 20 ألف ريال.



وبسبب منع الطلاب من دخول الامتحانات تجمهر العشرات منهم أمام مبنى عمادة كلية الآداب وهتفوا بعبارات تندد بالزيادة التي فرضتها الجامعة عليهم.



وطالب الطلاب، الجامعة إلى إعادة النظر في تلك الرسوم التي وصفوها بـ "المجحفة" وإعادتها إلى ماكانت عليه سابقاً.



واختطف مسلحون حوثيون عبر كيان حوثي يسمى "منتدى الطالب الجامعي" عدداً من الطلاب المتظاهرين فيما وجهوا إهانات وشتائم للطالبات وفق المصادر.



وخلال السنوات الماضية عمدت مليشيا الحوثي إلى رفع الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات الطلابية في الجامعات الخاضعة لسيطرتها ووسعت من نطاق التعليم الموازي وتسخر تلك العائدات المالية لدعم عملياتها القتالية، في الوقت الذي تمتنع فيه عن دفع مرتبات الموظفين والأكاديميين.

