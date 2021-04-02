مقتل قياديين حوثيين وتدمير منظومة اتصالات بقصف مدفعي في قبيطة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

استهدفت مدفعية الجيش اليوم الجمعة، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي، في جبهة القبيطة رداً على قصف المليشيا المدعومة من إيران المواطنين في المديرية الواقعة شمال محافظة لحج.



وقال مصدر عسكري إن المدفعية استهدفت مواقع المليشيا شرقي القبيطة بينها موقع حرض ، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم قائدين للمليشيا أحدهما ينتحل رتبة كبيرة، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى.

وأضاف أن المدفعية دمرت أيضاً منظومة اتصالات الإشارة التابعة للمليشيا، بقصف مماثل إضافة إلى تدمير طقم يحمل 23 ومدفع هاون 82.

وأشار المصدر إلى أن هذا القصف رداً على تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف منازل المواطنين في مناطق الحلاجيم وعنفات والحنكة، والذي ألحق أضراراً في الممتلكات.