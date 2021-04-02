التحالف يدمر مسيرتين مفخختين للحوثي أطلقت باتجاه خميس مشيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي، الخميس، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية. ونقلت قناة العربية عن المتحدث باسم التحالف قوله، "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني".



كما أوضح التحالف، "أن ميليشيات الحوثي تستمر في محاولاتها العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتعد جرائم حرب".

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية تم صدها وإحباطها.

وكان التحالف أعلن الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت الهجمات الحوثية إدانات دول عربية وغربية عدة، مشددة على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، ومنددة بهجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.