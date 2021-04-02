البحرين تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مواقع سعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

أدانت وزارة خارجية البحرينية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، واعتبرته "استهدافاً متواصلاً وممنهجاً للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين"، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما. وأكدت وزارة الخارجية بحسب وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.

