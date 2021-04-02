الإمارات تدين تصعيد مليشيات الحوثي تجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

عبرت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.



وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.