شكرا لبحثكم عن خبر فيديو : هذا مافعله طيران التحالف بقوات الحوثي ومخازن الاسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مقاتلات التحالف العربي التي تساند والمقاومة الشعبية في ضد الميليشيات الحوثية شن ضرباتها الدقيقة والتي استهدفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية وكذلك عدد من التجمعات لعناصر الميليشيا.



ويظهر في الفيديو الاستهداف الدقيق لمقاتلات التحالف وهي تدك معاقل وتجمعاتهم في مختلف جبهات مأرب.

يذكر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بمقاتلات التحالف قد كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ما جعل الحوثيين يفكرون جديا في الإنسحاب من مأرب.