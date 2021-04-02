شكرا لبحثكم عن خبر ”معارك دامية”: مليشيا الحوثي تشن هجومًا انتحاريًا من عدة محاور على مأرب.. ومصادر تكشف ما حدث خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن الجبهات الغربية لمحافظة مارب، تشهد معارك عنيفة وادمية، وتتواصل المواجهات من مساء الأربعاء وحتى خذخ اللحظة.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما انتحاريا على مواقع الجيش الوطني في جبهة الكسارة غربي مأرب، من عدة محاور، وحاولت التقدم والسيطرة على مواقع جديدة.

وقالت المصادر، أن هجوم المليشيات متواصل منذ أكثر من 20 ساعة وحتى اللحظة، وفشلت المليشيات عن تحقيق اي تقدم ميداني، وتكبدت خسائر فادحة خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش بغارات مكثفة واستهدفت تعزيزات وآليات حوثية في امتداد جبهات مأرب.

من جهته قال مراسل التلفزيون اليمني في مأرب، "عبدالله أبو أسعد"، إن قياديان حوثيان ينتحلان رتب وصفات عسكرية لقيا مصرعهما بغارة للتحالف العربي.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن العميد ضيف الله الخالدي أركان اللواء الثالث صاعقة والعميد حسن اللاحجي عمليات اللواء، قضيا بغارة لطيران التحالف في مفرق صلب شمال مأرب.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة الشعبية خاضت معركة بطولية استمرت لساعات، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكد أن الجيش الوطني والمقاومة أفشلوا هجوماً للميليشيا، حاولت خلاله التقدم على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، وخاضوا معركة بطولية، استمرت من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وأضاف: "استعاد الجيش أسلحة وذخائر ومعدات قتالية كانت بحوزة عناصر الميليشيا، في حين استهدفت مدفعيته مصادر نيران الميليشيا في جبل هيلان ودمرتها، كما استهدفت بضربات محكمة مجاميع وتعزيزات كانت في طريقها إلى جبل هيلان وألحقت بها خسائر فادحة في عناصرها وعتادها".

ومنذ مطلع فبراير الماضي تدور في جبهات مأرب معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة، وقوات الجيش والمقاومة بإسناد من التحالف العربي من جهة أخرى، تكبّدت فيها مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.