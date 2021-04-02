شكرا لبحثكم عن خبر رئيس وزراء العراق بين طهران والرياض .. هناك فرق في صورة نشرها الوليد بن طلال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، صورة مثيرة للجدل قد تتسبب بأزمة سياسية، وكتب عليها نصا يتعلق بالعرب والإيرانيين. ونشر بن طلال صورة فيها لقاءين لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمرشد الإيراني علي خامنئي. وكتب على الصورة: "الصورة تتحدث. العراق دولة عربية، الفرس خارج المعادلة". ثم ذيل الصورة بعلم العراق وكتب إلى جواره كرامة، وكذلك فعل مع العلم السعودي. يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قام بزيارة إلى السعودية أمس الأربعاء، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وسط استقبال كبير بالطائرات الحربية والمدافع.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق بين طهران والرياض .. هناك فرق في صورة نشرها الوليد بن طلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.