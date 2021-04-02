شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يتفقد سير العمل في العيادة الطبية بمطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، امس الخميس، سير العمل في العيادة الطبية بمطار عدن الدولي والخدمات المقدمة للمسافرين الإجراءات التي تتخذ لتحديد المسافرين المرضى وكيفية نقلهم من وإلى الطائرة والفحص الخاص بفيروس كورونا وتحديد المشتبه بهم.

وأشاد الدكتور بحيبح، بجهود إدارة وطاقم العيادة الطبية في المطار وحثهم على مضاعفة جهودهم المبذولة تجاه المرضى من المسافرين وتشديد الإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات كورونا والتعامل الصحيح مع الرقم الإحصائي والرفع به إلى الإدارات المختصة لما له من أهمية في التدخلات الصحية.