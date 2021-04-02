شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تلقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة لإحلال السلام في اليمن والمبنية على المرجعيات الثلاث وبما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن.

كما جرى استعراض جملة التحديات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني، حيث أكد سمو ولي العهد، مواصلة المملكة وقوفها مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناته وتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وخلال الاتصال، ثمن فخامة رئيس الجمهورية، الدعم الأخوي الصادق والكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة للشعب اليمني في كل المراحل ومختلف المجالات.

كما جدد فخامة رئيس الجمهورية، دعمه للمبادرة السعودية.. مشيدا بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

واستعرض الجانبان مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية.

وهنأ فخامة رئيس الجمهورية، سمو ولي العهد بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.. مشيداً بأثرها الكبير على المنطقة والعالم في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.

وأشار فخامة الرئيس، إلى أهمية المبادرة ودورها البيئي والصحي والتعليمي.. مؤكداً استعداد الجمهورية اليمنية للعمل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها لما من شأنه الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية في المنطقة.