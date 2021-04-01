شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثائق تكشف التنسيق الحوثي ـ الداعشي باتت بعهدة مجلس الأمن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعثت الحكومة اليمنية بتقرير إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيه بالوقوف ضد "الإرهاب المنظم" الذي يمارسه الحوثيون.



وفي وثيقة مفصلة، كشف التقرير الحكومي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن أوجه تعاون الجماعة الحوثية مع "القاعدة" و"داعش" وغيرهما من الجماعات الإرهابية، واستدلت في أحد الأمثلة بأن "الميليشيات الحوثية أطلقت 252 سجيناً إرهابياً ممن كانوا مسجونين لدى جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في صنعاء ومحافظات أخرى، وأبرزهم الإرهابي جمال محمد البدوي، أحد أبرز العقول المدبرة لتفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، الذي أطلقته الميليشيات الحوثية عام 2018".

ودعمت الحكومة تقريرها المؤلف من 27 صفحة، بصور ووثائق جمعها جهازا الأمن السياسي والأمن القومي اليمنيان في شأن "التعاون والتنسيق بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية".

وأوضح التقرير الذي تسلمته رئيسة مجلس الأمن الشهر الماضي، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، "كيف تقوم هذه الميليشيات بتوظيف علاقتها مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الإرهاب ضد أبناء الشعب اليمني".