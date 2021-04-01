الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب تستنكر حملة التحريض الحوثية ضد النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، اليوم، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة.



وطالبت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المعنيين بإدانة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعو محمد عبدالسلام التي حرضت على النازحين في محافظة مأرب وبررت جرائم القصف المتواصلة التي طالت مخيمات النزوح في المحافظة .. مشددة على ضرورة ممارسة الضغط الدولي والأممي على المليشيات الحوثية الإرهابية لإيقاف جرائمها الممنهجة والمتعمدة بحق النازحين التي ترتكبها تحت غطاء سياسي ودعائي غير مسبوق في تاريخ الجرائم الإنسانية.

وعبرت الوحدة التنفيذية عن قلقها الشديد على حياة سكان المخيّمات بعد تبنّي المدعو محمد عبدالسلام لهذه الحملة التحريضية التي تُهدد حياة النازحين وتسقط أهم حقوقهم .. موضحة أن هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة استهدافات بالصواريخ والمدفعية قامت بها المليشيات الحوثية خلال الأيام والأسابيع الماضية ضد مخيمات النازحين في مأرب وأن مثل هذه التصريحات تهدف بدرجة رئيسية للتغطية على جرائم استهداف مخيمات النازحين بمأرب.

وأعتبرت الوحدة تصريحات محمد عبدالسلام تأكيد على نيتها الإستمرار في ارتكاب جرائمها الإرهابية بحق النازحين في المحافظة .. محذرة من التوجه الخطير الذي تتبناه المليشيات الحوثية تجاه النازحين في محافظة مأرب ومن نتائج خطابها التحريضي ضدهم الذي يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية .