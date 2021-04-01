نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء محمد ناذخ والحاج عبدالله الصاعدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى ياسين محمد ناذخ واخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم اللواء الركن محمد عمر ناذخ بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



واشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، و كفاءته وحنكته العسكرية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طوال مشوار حياته الزاخرة بالانضباط والاخلاص للوطن والمؤسسة العسكرية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل السعيدي،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عصام ومحمد الصاعدي وإخوانهم، عزاهم فيها بوفاة والدهم الحاج عبدالله أحمد الصاعدي.

وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية والوطنية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الصاعدي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.