مؤتمر إنساني بمأرب يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب المشاركون في المؤتمر الإنساني الأول عن النازحين في محافظة مأرب الذي عقد اليوم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له النازحين والمدنيين في مأرب، من جرائم إنسانية ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن والائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليوم، في مدينة مأرب تحت شعار (النازحون في مأرب مابين القصف الحوثي والأزمة الإنسانية المتفاقمة)، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف جرائم المليشيا الحوثية المتواصلة بحق النازحين والمدنيين في مدنية مأرب.

وطالبوا المنظمات المحلية والاقليمية والدولية إلی تعزيز أنشطتها الإنسانية وتكثيف جهودها الإغاثية ورفع مستوی تدخلاتها الطارئة في محافظة مأرب، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها النازحين في المحافظة.

وتناول المؤتمر محاور مرتبطة بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين والنازحين، حيث استعرض مدير إدارة المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين خالد الشجني، الأوضاع المأساوية للنازحين في محافظة مأرب، مشيرا الى ان المليشيا الانقلابية استهدفت نحو 35 مخيماً وتجمعاً للنازحين بمأرب خلال الـ 15 شهراً الماضية بمختلف الصواريخ والقذائف المدفعية تسببت بمقتل وإصابة العشرات من النازحين، وتسببها بتشريد آلاف الأسر ونزوحهامن المخيمات.

فيما لفتت الدكتورة ريم بحيبح، الى احتياجات النازحين، وطالبت بسرعة الاستجابة العاجلة والطارئة للأزمة الإنسانية للنازحين بمأرب، وتوفير الدعم الكافي للوحدة التنفيذية للنازحين وكل شركاء العمل الإنساني في المحافظة بما يمكنهم من إغاثة وإيواء النازحين وتوفير الحماية والدعم الإنساني والنفسي والقانوني لهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم .

وتطرق المتخصص في الصحة النفسية الدكتور مهيوب المخلافي، إلى الاثار النفسية على الأطفال والنساء بسبب جرائم المليشيا تجاه المخيمات.

فيما أشار رئيس منظمة صدى للإعلاميين اليمنيين يوسف حازب، إلی غياب دور المنظمات الدولية وتجاهلها للأزمة الإنسانية للنازحين في مأرب، وتغاضيها عن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا بحقهم واستمرار استهدافها للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بمئات الصواريخ الباليستية.