شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة في المهرة يتسلم أدوية ومستلزمات طبية خاصة بالأوبئة والحميات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلّم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم، كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مقدمة من فرع شركة النفط اليمنية في المهرة، بموجب توجيهات محافظ المهرة محمد علي ياسر، بتقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة في ظل انتشار الأوبئة والحميات.



وأوضح نائب مدير عام مكتب الصحة ومدير الرعاية الصحية في المهرة الدكتور مبارك بن مزيون، أن الدفعة الأولى من الأدوية التي تم استلامها خاصة بحالات فيروس كورونا (كوفيد-19) والحميات الأخرى .. شاكرا قيادة محافظة المهرة ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر وفرع شركة النفط اليمنية في المهرة ممثلة بالمدير العام المهندس محسن بلحاف، على الاستجابة السريعة بهذا الشأن.