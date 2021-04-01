التحالف العربي يحبط هجوما "وشيكا" لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباطه هجوما "وشيكا" لمليشيات الحوثي، على مدينة مأرب، شرقي البلاد.



وقال التحالف العربي في بيان له، إنه "تم إحباط هجوم وشيك على المدنيين بمدينة مأرب باستخدام صاروخ باليستي".

وأُحبط الهجوم الإرهابي عبر تدمير الصاروخ ومنصة إطلاق تابعة للحوثيين بجبهة بمأرب.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن الهجوم الحوثي يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر .

وفي الآونة الأخيرة، تشهد مأرب على تكبد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف العربي.

يأتي ذلك في وقت صعّد فيه الحوثيون من هجماتهم الإرهابية على مأرب، مستهدفين المدنيين، في اعتداءات أسفرت عن مقتل وجراح العشرات، ونزوح الآلاف.