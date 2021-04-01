اخبار الخليج / اخبار اليمن

توزيع مواد إيواء لـ 760 اسرة نازحة بمديرية بيت الفقيه

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مواد إيواء لـ 760 اسرة نازحة بمديرية بيت الفقيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر توزيع مواد ايواء للنازحين في المديرية جنوب المحافظة.

 

ويتضمن المشروع " فرش وبطانيات واسطوانات غاز وأدوات منزلية متكاملة" لـ 760 أسرة نازحة ويأتي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم التي تنفذها مؤسسة تواصل للتنمية الانسانية وبتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.

 

ونوه المحافظ بدور الأشقاء في الكويت على وقوفهم الأخوي الصادق وفاعلية المشاريع الإنسانية الكويتية وانعكاساتها الإيجابية على حياة النازحين في المناطق المحررة..داعياً السلطات بالمديريات إلى حصر النازحين ومتابعة أوضاعهم والتعاون مع الجهات المانحة في تسهيل تنفيذ المشاريع الإنسانية والاغاثية للنازحين والمجتمع المضيف.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا