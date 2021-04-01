توزيع مواد إيواء لـ 760 اسرة نازحة بمديرية بيت الفقيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر توزيع مواد ايواء للنازحين في المديرية جنوب المحافظة.



ويتضمن المشروع " فرش وبطانيات واسطوانات غاز وأدوات منزلية متكاملة" لـ 760 أسرة نازحة ويأتي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم التي تنفذها مؤسسة تواصل للتنمية الانسانية وبتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.

ونوه المحافظ بدور الأشقاء في الكويت على وقوفهم الأخوي الصادق وفاعلية المشاريع الإنسانية الكويتية وانعكاساتها الإيجابية على حياة النازحين في المناطق المحررة..داعياً السلطات بالمديريات إلى حصر النازحين ومتابعة أوضاعهم والتعاون مع الجهات المانحة في تسهيل تنفيذ المشاريع الإنسانية والاغاثية للنازحين والمجتمع المضيف.