اللجنة الوطنية تجري تحقيقات ميدانية في وقائع استهداف الأعيان الطبية والتعليمية بمديرية حيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نزولا ميدانياً إلى مديرية "حيس" جنوبي محافظة الحديدة، للتحقيق في عدد من وقائع انتهاكات حقوق الإنسان بالمديرية .



ووثقت اللجنة الانتهاكات المتعلقة باستهداف عدد من الأعيان والمنشئات المدنية المحمية في القانون الدولي الإنساني بالقصف العشوائي المستمر وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمرافق الطبية والمباني الحكومية.

وقيَّم أعضاء اللجنة خلال نزولهم آثار التدمير والقصف المدفعي على مستشفى حيس الريفي الطبي، الأمر الذي أدى لحرمان آلاف المواطنين من مديريات محافظات الحديدة وتعز وإب من الحق في الرعاية الصحية لأكثر من عامين، واستمعت إلى مدير مكتب الصحة بالمديرية ومدير المستشفى والطاقم الطبي، إضافة إلى معاينة الدمار في مركز مكافحة الملاريا.

كما قام الفريق بالإطلاع على حجم الدمار الذي تعرضت له مدرستي القادسية والنهضة الأساسية في حيس وتحديد آثار القصف على الحقوق التعليمية المشمول بالحماية القانونية التي توفرها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ومن ذلك حرمان المئات من أطفال المديرية من الحق في التعليم وإثارة الخوف والفزع في أوساطهم.

وزارت اللجنة مركز الاحتجاز التابع لإدارة أمن حيس، والتقت فيه مع كل من مدير عام المديرية ومدير شرطة المديرية ونائب مدير الشرطة ورئيس قسم التحريات، واستمعت للموقوفين هناك على ذمة قضايا مختلفة وذلك في إطار أعمال التحقيق والتوثيق في وضع المحتجزين والمرافق التابعة للأمن .