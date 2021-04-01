شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي محافظ المهرة بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى محافظ المهرة محمد علي ياسر، بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عوض علي ياسر رعفيت، بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والعطاء الاجتماعي.



وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لمحافظ المهرة واخوانه وجميع أفراد أسرته وكافة قبيلة رعفيت، في هذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.