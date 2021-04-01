مؤسسة حضرموت تحتفي باليوم العالمي للتوحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت مؤسسة حضرموت للتوحد بقاعة المكلا مول (هايبر)، الحفل السنوي الرابع بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.



واكد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني في كلمته، حرص السلطة المحلية على دعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، والاحتفاء بهم في يومهم العالمي للتوحد .

ودعا إلى الاهتمام بهذه الشريحة واعطائها حقها من التعليم والرعاية وادماجها بالمجتمع.

من جهته أشار رئيس مؤسسة حضرموت للتوحد عبدالله باصمد، الى أنه المؤسسة نجحت في تخريج 43 طفل، تم تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.

تخلل الحفل فقرات فنية وأناشيد فرائحية وأوبريت غنائي يحمل عنوان ‘‘ صرخة طفل ‘‘ ومشهد تمثيلي يحكي معاناة أطفال التوحد وكيفية التعامل معهم.