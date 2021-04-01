وكيل وزارة التخطيط ومدير الاوتشا يناقشان قضايا النازحين وتخفيف معاناتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، اليوم مع مدير مكتب الاوتشا في عدن رينيه نجين، عددا من القضايا المتصلة بالنازحين وتخفيف معاناتهم بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.



وتطرق اللقاء بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والجهاز المركزي للإحصاء، إلى الإحصائيات الخاصة بأعداد السكان لدى الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وآلية استيعابها في الخطط الإنسانية، وآلية عمل المنظمات الدولية وتقديم المزيد من التسهيلات لها واتفاقيات المشاريع.

وأكد زيد حرص وزارة التخطيط على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وفقا للقانون للمنظمات الدولية من أجل تنفيذ مشاريع وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية على أكمل وجه وبالشكل المطلوب، بما يعود بالنفع والفائدة على المستفيدين وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب .. داعيا إلى حشد كافة الجهود لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.