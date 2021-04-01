مدير عام شبام يوجه بحملة رش ضبابي استثنائية بعد ظهور حشرة غريبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 - شبام

وجه مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب، بحملة رش ضبابي استثنائية للمنطقة الحاوي تنفذها وحدة النظافة بمديرية شبام لمعالجة اضرار الحشرة المنتشرة التي عانى منها أهالي المنطقة.



واقيمت الحملة مساء أمس الأربعاء حيث استهدفت الحملة التجريبية الاستثنائية شمال منطقة الحاوي والذي تنتشر فيه حشرة ضارة كالبعوض بسب بعض المياة الراكدة والمجاري، حيث أكد مدير وحدة النظافة بالمديرية صالح مرزوق أن هذه الحملة تأتي تجريبية خاصة وفي ضل انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة .

وقدم أهالي المنطقة شكرهم لمدير عام مديرية شبام وإدارة مكتب النظافة بعد معاناتهم جرى انتشار الحشرة التي أضرت كثير بالاهالي خاصة الأطفال منهم .

الجدير بالذكر أن هذه الحشرة بدت غريبة على أهالي المنطقة خاصة وأنها صغيرة الحجم وشديدة الانتشار والخطورة ولها اضراها على الجسم بشكل كبير.