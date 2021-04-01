تأهيل كوادر صحية من 6 محافظات بمجال التحصين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية حول التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، نظمها قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وهدفت الدورة التي استمرت يومين إلى تعريف 24 مشاركا من مدراء مكاتب الصحة والرعاية الصحية ومدراء التحصين بمحافظات عدن وتعز والحديدة وأبين ولحج والضالع، حول دليل التدريب للعاملين الصحيين على استخدام لقاح كوفيد-١٩، وكيفية التطعيم وتنظيم جلساته والتواصل المجتمعي للتطعيم ضد الفيروس والتعرف على الاستراتيجية والنماذج المستخدمة لحركة اللقاح لجميع المستويات ومراقبة الآثار الجانبية للقاح، كما سيقوم المشاركون في الدورة بتنظيم دورات تدريبية في محافظاتهم لعدد من العاملين الصحيين المقرر مشاركتهم في حملات التحصين ضد فيروس كورونا.

ودعا وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها بشكل صحيح على صعيد الواقع العملي، ونقل معارف ومعلومات الدورة إلى زملائهم والعاملين الصحيين في المحافظات الذين سيشاركون في حملات التحصين ضد كورونا والمقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة والتي ستستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في القطاع الصحي بهدف توفير الحماية الخاصة لهم، كونهم يتعاملون مع الحالات المرضية .. مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات التي تضمنها البروتوكول التدريبي في هذه الدورة.