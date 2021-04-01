إب.. مقتل شخصين أحدهما برصاص مسلح حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطنان في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "عبدالله عبدالملك علي مثنى" قُتل برصاص مسلح حوثي يُدعى "سمير عبده أحمد ناصر المبارزي" بمديرية المخادر شمال إب.



وأوضحت المصادر أن المسلح الحوثي كان يحاول إجبار المجني عليه للحضور إلى قسم شرطة المديرية وعندما رفض قام بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا على الفور.



وفي حادثة أخرى، قُتل شاب يدعى "بلال الهادي" برصاص مسلح بحارة المعقبة بمديرية المشنة بمدينة إب، ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، جرائم قتل يومية وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قيادات وأفراد في المليشيا من دون حسيب أو رقيب.

