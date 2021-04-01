اختتام ورشة عمل حول "خلطة البوميس في التراث العمراني لمدينة عدن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بعدن ورشة عمل حول "خلطة البوميس في التراث العمراني لمدينة عدن" نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار وهيئة المدن التاريخية.



تناولت الورشة التي شارك فيها 30 مختصا على مدى ثلاثة أيام، ورقتي عمل في الأولى عن "البوميس والمواد الرابطة في العمارة اليمنية التقليدية" قدمها الدكتور احمد حنشور، فيما ناقشت الورقة الثانية متطلبات تحضير خلطة الملاط التقليدية المكونة من البوميس، والنورة، و الحصمة البركانية، للأستاذ احمد علي مرشد.

وتطرقت الورشة في يومها الثاني لورقتي عمل، حملت الأولى عنوان "أنقدوا كهوف البوميس" قدمها الدكتور فواز باحميش، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس معروف عقبة "كهوف ومناجم البوميس الاهمية الاستراتيجية والوظيفية"، فيما كان اليوم الثالث الورشة يوما مفتوحا للتطبيق العملي على خلطة البوميس.

وفي ختام الورشة أكدت منسقة الورشة استاذة الآثار والحضارة الاسلامية المشارك بقسم الاثار والسياحة بجامعة عدن الدكتورة هيفاء مكاوي، أن الورشة تهدف إلى التعريف بمادة البوميس، وأسلوب صناعة الخلطات التي تستخدم فيها العديد من المواد كمادة البوميس، والنورة، الجير، ومحاولة الوصول إلى خلطة نهائية قريبة من الخلطة التي تستخدم في ترميم أثار ومباني عدن التاريخية.