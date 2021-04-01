وزير الصحة يتفقد سير العمل في العيادة الطبية بمطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، سير العمل في العيادة الطبية بمطار عدن الدولي والخدمات المقدمة للمسافرين الإجراءات التي تتخذ لتحديد المسافرين المرضى وكيفية نقلهم من وإلى الطائرة والفحص الخاص بفيروس كورونا وتحديد المشتبه بهم.



وأشاد الدكتور بحيبح، بجهود إدارة وطاقم العيادة الطبية في المطار وحثهم على مضاعفة جهودهم المبذولة تجاه المرضى من المسافرين وتشديد الإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات كورونا والتعامل الصحيح مع الرقم الإحصائي والرفع به إلى الإدارات المختصة لما له من أهمية في التدخلات الصحية.