مدير عام ساه يدشن مشروع مياه البدر الأهلي بمناطق الحزم- الدلفة - الكودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

دشن مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك بن عبودان الجابري، اليوم الخميس، مشروع مياه البدر الأهلي بمناطق الحزم - الدلفة - الكودة.



ويتكون المشروع من خزان سعة 200 متر مكعب بخانتين مستقلتين لغرض الصيانة والتنظيف، و تمويل فاعل خير، ويستفيد منه ما يقارب 2000 نسمة.

وخلال التدشين عبر مدير عام مديرية ساه الشيخ مبارك بن عبودان الجابري عن سعادته بإفتتاح هذا المشروع الحيوي الهام الذي يلبي حاجة أهالي المنطقة، مقدما شكره للوكيل الأستاذ عصام حبريش الكثيري وفاعل الخير على اهتمامهم بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية بالمديرية .

وحث رئيس المجلس المحلي كافة الأهالي بالإلتفاف حول اللجنة المسيرة للمشروع من خلال تسديد الإستهلاك الشهري والتعاون معهم لاستمراريه المشروع، مؤكدا أن السلطة المحلية ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات والصعوبات لتنفيذ المشاريع التي تعمل على المساعدة والتخفيف من معاناة المواطنين .

إلى ذلك ونيابة عن اللجنة المسيرة لمشروع البدر الأهلي رحب الفندم عبدالعزيز عبدالرحمن حبان الجابري بتواجد الجميع في الإفتتاح المبارك لهذا المشروع الذي لبى احتياجات أهالي مناطق الحزم والدلفة والكودة .

وأوضح الفندم الجابري أن المشروع يوفر مياه شرب نقية بأحدث التقنيات والمواصفات، مشيدا بالجهود الجبارة والبذل السخي لفاعل الخير، والقائمين على سير عمل المشروع .

حضر التدشين الإستاذ أحمد صالح بافضل أمين عام المجلس المحلي بساه، والشيخ برك كرامة بن جوهر رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي ، والأخ فائز عوض بن ذياب مسؤول فرع المياه والصرف الصحي بمناطق ساه ، وعدد من مدراء المرافق وأعيان وأهالي المناطق المستفيدة